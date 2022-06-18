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Aksaray'da Fatih Millet Bahçesi hizmete açıldı

Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Millet Bahçesi" vatandaşların kullanımına sunuldu.

Zekeriya Karadavut   | 18.06.2022
Aksaray'da Fatih Millet Bahçesi hizmete açıldı Fotoğraf: Zekeriya Karadavut - AA

Aksaray

Fatih Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende Belediye Bandosu konser verdi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, törende, Millet Bahçesi'nin titiz bir çalışma sonucu tamamlandığını söyledi.

Millet bahçesinin kent için önemli bir yer teşkil edeceğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"İnşaatı devam eden Kalanlar Millet Bahçesi projemiz var. İnşallah orasını da en kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Aksaray'ımızı yeniden 'Yeşil Aksaray' hüviyetine büründürmek adına belediye olarak birçok çalışma yürütüyoruz. Bundan sonra da bu çalışmalarımız süratle devam edecek."

Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Ramazan Kaşlı da törende konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan duayla Fatih Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programı katılımcılara ikramlar sunulmasının ardından sona erdi.

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