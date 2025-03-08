Akkuyu NGS'nin geleceğinde 4 bin kadının imzası var
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ve tamamlandığında ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) inşasında kadınlar da görev alıyor.
Mersin
Akkuyu NGS'de düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasiliy Korelskiy yaptı.
Toplantıda Akkuyu'da görev alan kadın mühendisler tecrübe ve deneyimlerini anlattı. Başarı öykülerinden bahseden mühendisler gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Etkinlik kapsamında, Akkuyu NGS inşaat sahası gezisi de düzenlendi.
Bu kapsamda gazeteci ve mühendisler santraldeki inşaat sahasından 200 metre yükseklikte bulunan ve ziyaretçilerin sahayı geniş görmesini sağlayan "seyir terası"nı, birinci güç ünitesinin önünü, bu ünitenin pompa istasyonunu ve eğitim merkezini gezdi.
Yetkililer, burada katılımcılara çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, AA muhabirine, Akkuyu NGS projesinde 4 bin kadının yer aldığını söyledi.
Akkuyu NGS Elektrik Bölümü Röle Koruma Uzmanı Elif Başak Günay, santralde 4 yıldan bu yana görev yaptığını söyledi.
Böyle bir projenin içinde yer almamın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Günay, "Tarihe tanıklık eden sürecin bir parçası olduğumuz için mutluyum. Biz kadınlar olarak sektörde her zaman vardık. Var olmaya ve başarmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ilk nükleer santralinin teknik projesinde, bir kadın olarak varlığımı sürdürebildiğim için de çok gururluyum." diye konuştu.
Santralin Isı Otomasyon ve Ölçüm Bölümü Başuzmanı Fadime Baca da birimindeki tek kadın çalışan olduğunu ve bununla gurur duyduğunu ifade etti.
Kadınların her işi başarabileceğini vurgulayan Baca, "Kadınlara sesleniyorum, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki kararlı ve istikrarlı olun." dedi.
"Tarihi projenin ekibinde yer aldığımız için şanslıyız"
Santralin İkincil Çevrim Kimyasal Analiz Uzmanı Pakize Ayşe Ciğal Yaygın, Akkuyu NGS'de 3 yılı aşkın süredir görev yaptığını belirtti.
Tarihi bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Yaygın, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en büyük projesi olan ilk nükleer güç santralinde çalışmak kulağa harika geliyor. Bunu bir Türk kadını olarak başardığım için gerçekten çok mutluyum. Bu tarihi projenin ekibinde yer aldığımız için de şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak ve kendimizi bu alanda geliştirme açısından önemli bir fırsat. Bizim bölümümüzde yani kimya bölümünde kadın çalışanların sayısı erkeklerden daha fazla. Bu da kadınların bu alanda çalışırken bir engelle karşılaşmadığını gösteriyor. Titizlik, dikkat ve analitik düşünme isteyen bir alanda kadınların yetenekleri sektöre katkı sağlıyor."
Akkuyu NGS'nin Devreye Alma ve Ayarlama Birimi Uzmanı Canan Hayran Alatlı da eşiyle santralde çalıştığını belirtti.
Santralde 6 yıldan bu yana görev aldığını belirten iki çocuk annesi Alatlı, "Kızlarıma rol model olmak istiyorum. Kadınlar her yerde. Biz güçlüyüz ve her alanda çalışabiliriz. Yeter ki isteyelim, neden olmasın. Teknik alanda çalışıyorum. Diğer kadınlar da bu alanda çalışabilir." ifadelerini kullandı.
"Türk kadının gücünü bu projede görebiliyoruz"
Akkuyu NGS Çevre Koruma Birimi Kıdemli Uzmanı Merve Kolukısaoğlu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan ilk mühendislerden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bir kadın olarak bu başarıya ulaşmak benim için mutluluk verici. Şirketimizin bize kariyer olanakları sağlaması, kendimizi geliştirmemiz için eğitimler, seminerler düzenlemesi bizim için büyük olanak. Çalışma hayatımızda Rusya'da eğitimlere gittik. Bence kadın mühendislerin kendilerini geliştirebilmeleri adına Akkuyu Nükleer çok iyi bir seçenek. Türk kadının gücünü bu projede görebiliyoruz."
"Kadın çalışanlarımız olduğu için mutluyuz"
Tüm kadın çalışanlarla gurur duyduğunu anlatan Butckikh, "Kadın çalışanlarımız olduğu için mutluyuz, onlar çok kalifiye personeller. Rosatom işletmelerinde kadınların payı yüzde 33. Bu oran Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) verilerine göre dünya ortalamasından daha fazla. Dünya genelinde nükleer enerji sektöründe kadın çalışan oranı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde." diye konuştu.
Butckikh, çalışan kadınlardan 1700'ünün Türk, 2 bin 300'ünün ise Rus ve diğer ülke vatandaşları olduğunu dile getirdi.
Rosatom ve Akkuyu Nükleer'de cinsiyet ayrımının söz konusu olmadığını vurgulayan Butckikh, şunları kaydetti:
"Kadınlar yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere farklı pozisyonlarda çalışıyorlar. Biz yeni çalışanlarımızı işe alırken adaptasyon, hazırlama ve eğitim süreçlerinde herkese aynı muameleyi gösteriyoruz. Dolayısıyla kadınlar da erkekler gibi farklı pozisyonlarda yer alabiliyor. Hem ödeme hem de çalışma şartları açısından herhangi bir ayrımcılık söz konusu değil."
Program bitiminde kadın gazetecilere ve personele hediye verildi, çiçek takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.