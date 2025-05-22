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Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçesi açıklarında yarın fırtına bekleniyor.

Orhan Onur Gemici  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

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