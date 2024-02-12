Dolar
30.70
Euro
33.11
Altın
2,022.62
ETH/USDT
2,482.10
BTC/USDT
48,013.00
BIST 100
9,144.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, Pendik Spor Kulübü’nü ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı
Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Benzer haberler

Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için kuvvetli lodos uyarısı

Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
Orta Ege için fırtına uyarısı

Orta Ege için fırtına uyarısı
Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı

Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet