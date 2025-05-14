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Akdeniz'de 6,0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Akdeniz'de 6,0 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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