Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.17'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [137.23 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-05
Saat:16:17:51 TSİ
Enlem:35.45778 N
Boylam:27.42583 E
Derinlik:12.74 km
Detay:https://t.co/ZS6t8F5JCT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 137,23 kilometre mesafede olan depremin, 12,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.