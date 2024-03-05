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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.17'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 137,23 kilometre mesafede olan depremin, 12,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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