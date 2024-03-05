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Vakıflar Genel Müdürlüğünün güneş enerjisi santraliyle yılda 5 milyon lira tasarruf sağlanacak

Üretilen elektrik enerjisi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ankara'daki tesisleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Eyüp İmarethanesi'nin tüketiminin karşılanması amaçlanıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Vakıflar Genel Müdürlüğünün güneş enerjisi santraliyle yılda 5 milyon lira tasarruf sağlanacak

İstanbul

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kilis'te kurulan güneş enerjisi santralinin yapımı tamamlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hizmete başlayan Kilis Acar Güneş Enerjisi Santrali'nde yıllık 1 milyon 400 bin kilowatt elektrik üretilecek.

Üretilen elektrik enerjisi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ankara'daki tesisleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Eyüp İmarethanesi'nin tüketiminin karşılanması amaçlanıyor.

Bir yılda Ayasofya'da 320 bin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 820 bin, Eyüp İmarethanesinin 260 bin olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin kilowatt elektrik tüketildiği hesaplandı.

Üretilen elektrik enerjisi ile güncel tarifeler üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün yıllık 5 milyon lira tasarruf etmesi sağlanacak.

Güneş enerjisi santralin ömrünün 25 yıl olduğu düşünüldüğünde tesis ömrü boyunca 125 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniliyor.

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