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Antalya’nın Alanya ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal, Mert Cantürk  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçe merkezinde hissedildiğini söyledi.

Depremle ilgili ekiplerin inceleme yaptığını aktaran Ürkmezer, "Şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Alanya Kalesi açıklarında olduğu için biraz fazla hissettik." dedi.

Ürkmezer, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Antalya Valiliğinden de depremle ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Depremi hisseden vatandaşlar panik yaşadı.


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