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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 15.40'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Utku Şimşek  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antakya Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Samandağ ilçesinin 4,22 kilometre açığında meydana gelen depremin 17,92 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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