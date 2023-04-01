Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 15.40'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antakya Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Samandağ ilçesinin 4,22 kilometre açığında meydana gelen depremin 17,92 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.