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Asrın felaketi

Batı Trakya'da Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı

Batı Trakya'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler ve yaralılar için dua edildi.

Ayhan Mehmet   | 18.02.2023
Batı Trakya'da Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı

Gümülcine

Soydaşlar Gümülcine ve İskeçe'deki camilerde bir araya gelerek depremlerde yaşamını yitirenler ve yaralılar için hatim duası yaptı.

Gümülcine'de Kırmahalle Camisi'nde, Batı Trakya Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in yaptığı duanın ardından kısa bir konuşma yapan Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, depremzedeler için toplanan yardımlar dolayısıyla Batı Trakyalı soydaşlara teşekkür etti.

Başkonsolosluk çalışanlarıyla yardım toplama merkezlerine sık sık ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Ünal, "Tahminlerin de çok çok ötesinde tüm imkanları zorlayarak depremzedelere ve ülkemize yardıma koştunuz. Para veremeyen malzeme verdi. Malzeme veremeyen duasını verdi. Toplanan bütün yardımlar deprem bölgesine ulaştı. On binlerce kişiye ulaştınız. Allah sizden razı olsun" dedi.

Etkinliğe, Gümülcine Muavin Konsolosu Barış Çulha, konsolosluk çalışanları ve azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.






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