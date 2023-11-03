Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Ankara
Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.55'te Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 160,78 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.