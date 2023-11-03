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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.55'te Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 160,78 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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