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Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin, Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 25.01.2023
Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.37'de Seydikemer'e 80,82 kilometre uzaklıkta 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 41,08 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.


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