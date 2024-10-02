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Akçakoca'da mendireği aşan dalgalar nedeniyle tekneler zarar gördü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle mendireği aşan dalgalar 2 tekneye zarar verdi.

Göksel Cüneyt İğde  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Akçakoca'da mendireği aşan dalgalar nedeniyle tekneler zarar gördü Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, yer yer liman içini koruyan mendireği aştı.

Mendireğe yakın noktada karada bekletilen 2 tekne, kızaklarından kayarak devrilmeleri sonucu hasar gördü.

Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün de denize açılamadı.

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