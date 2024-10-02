Akçakoca'da mendireği aşan dalgalar nedeniyle tekneler zarar gördü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle mendireği aşan dalgalar 2 tekneye zarar verdi.
Düzce
Karadeniz'e kıyısı olan ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar, yer yer liman içini koruyan mendireği aştı.
Mendireğe yakın noktada karada bekletilen 2 tekne, kızaklarından kayarak devrilmeleri sonucu hasar gördü.
Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün de denize açılamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.