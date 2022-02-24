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Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Sarp Özer   | 24.02.2022
Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

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