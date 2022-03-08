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AK Parti'li Keşir: Kadına yönelik şiddete tolerans yok

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanunla, tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir" dedi.

Sefa Şahin   | 08.03.2022
AK Parti'li Keşir: Kadına yönelik şiddete tolerans yok

Ankara

Keşir, AK Parti'li kadın milletvekillerinin de katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla partinin genel merkez binası önünde basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2002'de Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamesinde, kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadelenin yer aldığını hatırlatan Keşir, 2018 Genel Seçimi ile parlamentoda kadın temsil oranının yüzde 17,4'e yükseldiğini söyledi.

Keşir, AK Parti'nin, kadının siyasi temsil oranının kabul edilebilecek eşiğe ulaşana kadar çalışacağını vurguladı.

2002'de yükseköğretimde yüzde 13,5 olan kız öğrenci oranının 2020'de yüzde 48,5'e ulaştığını ve kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 27'den yüzde 34'e ve kadın istihdamının 6 milyondan 10 milyona yükseldiğini bildiren Keşir, "Nerede Kalmıştık" eğitim projesiyle beşeri sermayeyi güçlendirmek için çalıştıklarının altını çizdi.

"Kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz"

Keşir, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlı olduklarını dile getirerek "Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanunla, tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok." ifadesini kullandı.

Anayasa ve Türk Ceza Kanunu'nda yaptıkları değişiklikler ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Kanun ile kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli mesafeler aldıklarına işaret eden Keşir, şunları söyledi:

"Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğimize inancımız tamdır. 8 Mart vesilesi ile tüm emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyorum."

Öte yandan AK Parti'li kadınlar, "Kadın yönelik şiddetle mücadelede kararlıyız.", "Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir.", "Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir." yazılı dövizler taşıdı.

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