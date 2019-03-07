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Eğitim

AÜ Tıp Fakültesi kadın dekana emanet

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk kadın dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik, fakülte tarihine adını yazdırdı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 07.03.2019
AÜ Tıp Fakültesi kadın dekana emanet

Ankara

Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nin ilk kadın dekanı olarak tarihe geçti.

Çelik, kadın akademisyen ve yönetici olmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Temmuz 2017'de göreve başladığını anlatan Çelik, daha önce dekan yardımcısı olduğunu, yöneticiliğin farklı aşamalarında çalışma şansını yakaladığını dile getirdi.

"Yöneticilik projelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir konum." ifadesini kullanan Çelik, tıp fakültesi dekanlığının, olağan yönetici profilinin yanı sıra destekleyici, proje gerçekleştirici, liderlik yapılabilen bir konum olduğunu söyledi.

Çelik, bir kadın olarak geliştirilen projelerle hayatın içinde olmaya çalıştığını, kararları dekan yardımcılarıyla alıp onlarla birlikte hareket ettiğini vurguladı.

"Bu destekler sayesinde buradayım"

Üniversite eğitimini sırasında yurtta kaldığını bu nedenle öğrenci sosyal desteklerinin önemini çok iyi bildiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu destekler sayesinde buradayım. Bu nedenle öğrencilere yönelik sosyal destekleri de geliştirmek için de çok çalışıyoruz. Danışman öğrenci ve öğretim üyeleriyle 1. sınıfa başlayan öğrencilere destek olmaya, burs olanaklarını artırmaya çalışıyoruz, kariyer seçenekleri sunuyoruz."

"Zor anları onların yardımıyla aşabiliyorum"

Görevi nedeniyle eve sıklıkla iş götürmek zorunda kaldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Beni kimse buna zorlamıyor ama projeler de başka türlü çıkmıyor. Çünkü 08.00-17.00 arası sadece günlük işleri götürebildiğim bir zaman dilimi. Bu nedenlerle evde de yoğun çalışıyorum. Bu süreçte çocuğuma yeterince zaman ayıramadığım oluyor maalesef.

Zorlu bir gün geçirdiğimde, eve çok yorgun gittiğimde kızım yorgun bazen de üzgün bir anne görüyor. Bu durum beni vicdanen çok zorluyor. Kızım bu konuda yaşının üstünde anlayışlı davranıyor, ancak yine de bir keşkeniz kalıyor. Bu süreçlerde sosyal desteğe ihtiyaç duyuyorum. Bu konuda uzakta da olsalar annem ve kardeşlerim, yakın arkadaşlarım destek veriyorlar, birçok zor anı onların yardımıyla aşabiliyorum."

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