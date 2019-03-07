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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu kadar çocuğu okullaştırmak dünya tarihinde bir başarı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye, mevcut göçmen çocukların yüzde 70'e yakınını okullaştırarak dünyada açık ara önde. Bu kadar çocuğu okullaştırmak dünya tarihi açısından bir başarı hikayesi." dedi.

Yusuf Özcan   | 07.03.2019
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu kadar çocuğu okullaştırmak dünya tarihinde bir başarı

Paris

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile görüşmesi ve OECD'de Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonunu tanıtmak üzere yaptığı konuşmanın ardından basına açıklamada bulundu.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile yaptığı görüşmeye değinen Selçuk, "Karşılıklı olarak eğitimsel konuların ve sorunların nasıl çözüleceği üzerinde kısa bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda Fransa'daki yurttaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve buradaki Türkçe öğretim merkezlerimize dair sorunlara değinme fırsatımız oldu." dedi.

Selçuk ayrıca, Blanquer ile karşılıklı bir çözüme ulaşma iradelerini paylaştıklarının altını çizdi.

"Çalışma grubu çerçevesinde neler yapabileceğimizi konuştuk"

"Bir çalışma grubu çerçevesinde hangi konularda ne tür alışveriş olacağına dair bir prensip konuşması gerçekleşti. Daha sonraki aşamalarda her bir programı tek tek ele alıp nasıl ilerleyeceğimizi konuşmaya devam edeceğiz." diyen Selçuk, OECD Genel Sekreteri Gurria ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu ve OECD'nin çalışmalarının ele alındığını belirtti.

Selçuk, görüşmeye ilişkin, "Bizim OECD'nin birikiminden yararlanmak ve 2023 Eğitim Vizyon dokümanımızın içeriği hakkında bilgi vermek gibi bir paylaşımımız oldu. Bu doğrultuda (Gurria) her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Bu desteğin teknik, uzmanlık ve bazı ortak proje ve çalışmalar yapmak anlamında yürütülebileceğini düşünüyoruz. Oldukça verimli bir görüşmeydi." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, sunumda Türkiye'nin eğitime nasıl yaklaştığını, 2023 hedefinin ülkenin kuruluş yıl dönümü ile nasıl ilgili olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli eğitim sisteminin daha kaliteli hale getirilmesi için ne tür tedbirler alındığını ve eğitime bakış açılarının evrensel normlarla ilişkisini anlattığını kaydetti.

Eğitim alanında 3 yıl içinde atılacak adımlarla ilgili bilgi verdiğini ve çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile uzmanlarının sorularını yanıtladığını söyleyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu sorularla milli eğitim sistemimizin bazı durumlarını açıklama ve (ülkedeki) Suriyeli ve benzeri göçmen misafirlerimizin eğitim problemleri hakkında neler yaptığımızı paylaşma imkanı oldu. Türkiye mevcut göçmen çocukların yüzde 70'e yakınını okullaştırarak dünyada açık ara önde. Bu rakam 700 bine yakın bir rakam, bu kadar çocuğu okullaştırmak dünya tarihi açısından bir başarı hikayesi, herkesin gıpta ile baktığı bir durum."

Selçuk, Blanquer ile yaptığı görüşmede eğitim alanında yapılacak iş birliği anlaşmasının ön hazırlıklarının yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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