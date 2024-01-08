Dolar
29.85
Euro
32.73
Altın
2,028.20
ETH/USDT
2,347.20
BTC/USDT
47,098.00
BIST 100
7,818.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı lanetledi

Mehmet Tosun  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı lanetledi

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih Camisi imamının sağlık durumu hakkında açıklama
BUDO'nun yarınki 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bakan Yerlikaya'dan Fatih Camisi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Fatih Camisi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı lanetledi

Benzer haberler

BUDO'nun yarınki 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun yarınki 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı lanetledi

İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 18 zam yapıldı

İstanbul'da ulaşıma yüzde 28,09'a varan zam yapıldı

İstanbul'da ulaşıma yüzde 28,09'a varan zam yapıldı
Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Kırklareli'nde olası Marmara depremine yönelik arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet