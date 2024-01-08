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Adalet Bakanı Tunç: Fatih Camisi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı şüphelisinin gözaltına alındığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Adalet Bakanı Tunç: Fatih Camisi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bakan Tunç, "Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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