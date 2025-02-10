Dolar
36.00
Euro
37.18
Altın
2,910.04
ETH/USDT
2,650.00
BTC/USDT
96,900.00
BIST 100
9,845.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AJet'in İstanbul-Mostar uçuşları 4 Haziran'da başlayacak

AJet, İstanbul-Mostar arası direkt uçuşların 4 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
AJet'in İstanbul-Mostar uçuşları 4 Haziran'da başlayacak

İstanbul

AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uçuş ağını hızla genişleten şirket, Bosna Hersek'te Saraybosna ve Tuzla'dan sonra Mostar'a da sefer başlatıyor.

İstanbul Sabiha Göçken Havalimanı ile Mostar Havalimanı arasında 4 Haziran'da başlayacak uçuşlar, çarşamba günleri karşılıklı sefer olarak yapılacak.

Biletler, 49 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de iki tırın çarpışma anı kameraya yansıdı
Bodrum'da kıyı bölgesine "mobil siren sistemi" konuşlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Petronas İkiz Kulelerini ziyaret etti
Balıkesir'in bazı ilçeleri ile Marmaris ve Fethiye'de deniz suyu çekildi

Benzer haberler

AJet'in İstanbul-Mostar uçuşları 4 Haziran'da başlayacak

AJet'in İstanbul-Mostar uçuşları 4 Haziran'da başlayacak

AJet, Stockholm'e 2 Haziran'da direkt sefer başlatacak

AJet bazı uçuşlarını iptal etti

AJet'in ocak ayındaki zamanında kalkış-varış oranları yüzde 80'in üzerine çıktı

AJet'in ocak ayındaki zamanında kalkış-varış oranları yüzde 80'in üzerine çıktı
AJet'in İstanbul-St.Petersburg uçuşları 15 Mart'ta başlıyor

AJet'in İstanbul-St.Petersburg uçuşları 15 Mart'ta başlıyor
AJet, Bişkek uçuşlarına 24 Mart'ta başlayacak

AJet, Bişkek uçuşlarına 24 Mart'ta başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet