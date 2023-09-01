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Aile Eğitim Programı ile 8 ayda 300 bin kişiye eğitim verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "sağlıklı, mutlu ve müreffeh" ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) ile 8 ayda 300 bin kişiye eğitim verildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Aile Eğitim Programı ile 8 ayda 300 bin kişiye eğitim verildi Kaynak: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilen aile eğitimi ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alan 28 modülden oluşan AEP, 2012'de hayata geçirildi.

Program kapsamında ailelere, verilen hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları, bireylerin yaşam kalitesinin artması, ailelerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunulması amacıyla çeşitli eğitimler veriliyor.

Programdaki aile eğitimi ve iletişimi alanında yer alan modüllerle aile hayatını bütüncül bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Hukuk alanında yer alan modüllerle de aile üyelerinin birbirlerine karşı ve aile dışındaki kişi ve kurumlara karşı hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgi ve farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

İktisat alanında yer alan modüllerle aileler ekonomik kaynaklar ve bu kaynakların doğru ve etkin yönetimi konusunda bilgilendirilirken, sağlık alanındaki modüllerle de aile sağlığının korunması ve geliştirilmesine, yaşam kalitesinin yükseltilmesine, hastalıklarla daha etkin mücadele edilmesine ve sağlık maliyetleri en aza indirerek daha güçlü toplum haline gelinmesine çalışılıyor.

Medya alanında verilen eğitimlerle de aile bireylerinin medya karşısında daha donanımlı, bilinçli ve güçlü olabilmeleri, medya ile ilgili hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları ve medyada karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almaları isteniyor.

Aynı zamanda, bireylerin medya imkanlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunuluyor.

Eğitimler ücretsiz sunuluyor

"Sağlıklı, mutlu ve müreffeh" ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen AEP ile bu yılın 8 ayında 300 bin kişiye eğitim verildi. 2012'den bugüne kadar ise 3,7 milyon kişi eğitimlerden yararlandı.

Aileler, aile ve sosyal hizmetler İl müdürlüklerine ve sosyal hizmet merkezlerine müracaat ederek, 81 ilde birçok kurumda düzenlenen bu eğitimlere katılabiliyor.

Çevrim içi de düzenlenen eğitimlerle ilgili aileler, ihtiyaç duydukları eğitimlerin açılması konusunda da talepte bulunabiliyor.

Eğitimler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerinde ücretsiz olarak sunuluyor.

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