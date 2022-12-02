Dolar
18.64
Euro
19.63
Altın
1,798.28
ETH/USDT
1,287.10
BTC/USDT
16,991.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Gündem

Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

Ahırkapı açıklarında çarpışan konteyner gemisi ile kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 02.12.2022
Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli 16 ildeki gümrük operasyonunda 40 zanlı yakalandı
Gençler istedi, Bakan Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı
Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Benzer haberler

Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet