Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
Ahırkapı açıklarında çarpışan konteyner gemisi ile kuru yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.
İstanbul
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.