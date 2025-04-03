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Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, baharda kar yağışıyla beyaza büründü.

Yasin Çavdar  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı Fotoğraf: Yasin Çavdar/AA

Ağrı

Kentte birkaç gündür etkili olan sağanak, yüksek noktalarda kara dönüştü.

Yağışın ardından Kösedağ'ın zirvesi, nisanda yeniden karla kaplandı.

Karla kaplı dağ ve çevresindeki bulutlar, güzel manzara oluşturdu.

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