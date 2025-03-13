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Ağrı'da yoğun sis etkili oldu

Ağrı'da etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı.

Abdullah Söylemez  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Ağrı'da yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı.

Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi düştü, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinin yanı sıra ovada geniş alanı kaplayan sis bir süre sonra dağılmaya başladı.

Sis dronla görüntülendi.

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