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Ağrı'da sağanak sonrası oluşan sel hasara yol açtı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti köyünde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.

Fatih Çekim  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Ağrı'da sağanak sonrası oluşan sel hasara yol açtı

Ağrı

İl genelinde 4 gündür aralıklarla etkili olan ve zaman zaman zaman yerini doluya da bırakan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğubayazıt ilçesinde de etkili olan sağanak sonrası Buyuretti köyünde meydana gelen sel nedeniyle köy içindeki yollar zarar gördü.

Bazı boş evler ile ahır duvarlarının yıkıldığı köyde, sel suları içinde kalan evlerdeki eşyalar ıslandı.

Haber verilmesi üzerine köye gelen Jandarma, Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

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