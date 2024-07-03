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Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri için sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mehmet Tosun  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri için sağanak uyarısı Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin - AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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