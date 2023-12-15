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Ağrı Dağı'nın üzerinde mercek bulutu oluştu

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın üzerinde mercek bulutu oluştu.

Bülent Mavzer  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Ağrı Dağı'nın üzerinde mercek bulutu oluştu Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

İran, Nahçıvan ile Ermenistan'dan da görülebilen 5 bin 137 metre rakımlı dağın zirvesini, halk arasında "şapka" diye adlandırılan mercek bulutu sardı.

Güneşin doğuşuyla ortaya çıkan ve Iğdır ile Ağrı'daki farklı noktalardan izlenen mercek bulutu, güzel görüntü oluşturdu.

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

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