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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Hüseyin Ünlüsoy, Arif Yavuz   | 20.08.2022
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar

A.T. (61) idaresindeki 16 BLT 67 plakalı Yalova - Antalya seferini yapan Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 65. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Muhammet Uyanık (19) yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Uyanık'ın cenazesi, otobüsten çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, otobüsteki yolcuların bir kısmının askerlik görevini yapmak için Burdur'a gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, otobüs şoförü A.T'yi gözaltına aldı.

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