Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Afyonkarahisar
Akharım beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.