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Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Canan Tükelay  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Akharım beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

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