Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş
Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Santrale gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.