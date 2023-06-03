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Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İzzet Mazı, Sinan Doruk  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Santrale gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
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