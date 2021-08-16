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Kastamonu’da afet dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkartma gemisiyle yardım götürülüyor. THY'nin Kabil'deki tahliye uçağı İstanbul Havalimanına iniş yaptı.
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Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi

Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türk vatandaşlarını getiren uçağı İstanbul'a geldi.

Kenan Irtak   | 16.08.2021
Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi

Istanbul

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı. Bu kapsamda THY'nin yolcu uçağı Kabil'e gitti.

Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan alan "TC-JJM" kuyruk tescilli "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı saat 11.45'te Kabil'den İstanbul'a hareket etti.

"TK 707" sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55’te İstanbul Havalimanı'na indi.

Kabil’den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapıldı.

Afganistan’dan gelen Türk vatandaşları evlerinde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

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