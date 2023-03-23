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AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda ramazan ayı kapsamında depremzedelerin iftar ve sahur ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklar ile depremlerden etkilenen illerde beklenen hava durumuna bağlı riskler üzerinde duruldu.

Harun Kutbe  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devam eden çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile bazı bakan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, deprem bölgesindeki mevcut duruma ilişkin bilgilerin yer aldığı sunum eşliğinde, yürütülen faaliyetlere yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ramazan ayı kapsamında depremzedelerin iftar ve sahur ihtiyaçlarına yönelik hazırlıkların ele alındığı toplantıda, depremlerden etkilenen illerde beklenen hava durumu, yağışlar ve buna bağlı riskler üzerinde duruldu.

Afet bölgelerindeki eğitim süreci ve faaliyetleri, ikametgah değişimi ve tescili, enkaz kaldırma işlemleri ve artçı depremlerde ortaya çıkan hasarlara yönelik tespit çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, bölgede görevli personel sayısı ve kapasitesi, depremzedelerin barınma ve sağlık ihtiyaçları, günlük çadır ve konteyner üretimi, sağlanan ödenek ve destekler ile bölgeye geri dönüşleri sağlamaya dönük planlamalar görüşüldü.


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