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Bahçeli ve Destici, Kahramanmaraş'ta Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Her türlü felaketi ortadan kaldıracak, yıkımlara son verecek, yeniden Kahramanmaraş'ta edelerin mutlu bir hayat yaşaması için adımların atıldığı bir ortamda mübarek ramazanınızı tebrik ediyorum." dedi.

Hüseyin Bağış  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Bahçeli ve Destici, Kahramanmaraş'ta Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı

Kahramanmaraş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, depremlerin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta yapılacak afet ve köy konutları ilk temel atma törenine katıldı.

Kahramanmaraş Belediyesi önünde düzenlenen "Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Törene katılarak selamlama konuşması yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, katılımcıların ramazan ayını tebrik ederek, "Mübarek ramazan ayının bu ilk gününde bereketli bir havada, bereketli adımların atıldığı bir sırada söz almak ve sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her türlü felaketi ortadan kaldıracak, yıkımlara son verecek, yeniden Kahramanmaraş'ta edelerin mutlu bir hayat yaşaması için adımların atıldığı bir ortamda mübarek ramazanınızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise 6 Şubat'ta sadece Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya değil tüm Türkiye'nin yıkıldığını, herkesin yüreğinin yandığını söyledi.

Devletin bütün kademelerinin gece gündüz demeden afetzedelerin yaralarını sarmak için çalıştığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyüktür, güçlüdür, işte sizler de şahitlik ediyorsunuz devletimiz tüm imkanlarıyla buradadır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin bütün kademeleri gece gündüz demeden sizlerin yaralarını sarmak için burada ve Ankara'da uğraşmaktadır. Bizler de devletimizin yanındayız, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve en önemlisi sizlerin yanındayız, aziz milletimizin yanındayız. Hiç şüpheniz olmasın, elbette bu günleri de birlik, beraberlik ve dayanışmayla aşacağız, Rabb'im yeter ki bizleri yalnız bırakmasın."

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