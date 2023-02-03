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AFAD, Şırnak'ta yamaçtaki köylerde riskli kayaları dronla tespit etti

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yamaçlardaki köylerin yakınlarında bulunan riskli kayaların koordinatlarını dronla belirledi.

Ekrem Payan   | 03.02.2023
AFAD, Şırnak'ta yamaçtaki köylerde riskli kayaları dronla tespit etti

Şırnak

AFAD ekipleri, İdil ilçesi Kentli ile Uludere ilçesi Işıkveren köylerinin yamaçlarında bulunan ve yerleşim yeri için risk oluşturan kayaların tespiti için çalışma başlattı.

Dronla yapılan çalışmada, bölgenin detaylı risk haritası çıkarılarak, kayaların büyüklüğü, yeri ve koordinatları belirlenip, gerekli analizlerle kaya düşme riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek, yaptığı açıklamada, kayaların risk oluştuğunu düşündükleri köylerde dronla ön çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yamaçlarda uzun süre durağanlığını koruyan blokların, aniden yüksek eğime sahip yamaçlardan düşerek yollar, tarihi yapılar, yerleşim yerleri ve altyapıda hasara neden olabileceğini belirten İşlek, böyle bir durumun ölüm ve yaralanmalara da yol açabildiğini ifade etti.

İşlek, "Oluşturulacak raporların ardından riskli kayaları kırıp yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak veya çelik bariyer gibi metotlar uygulayarak sağlıklı bir ortam oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.


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