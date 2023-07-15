AFAD hasta, yaşlı ve engelli depremzedelerin başvurularını evlerinde alıyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen hasta, yaşlı ve engellilerin başvurularını evlerinde alıyor.
Ankara
AFAD'dan yapılan açıklamada, afet bölgesinde hak sahipliği sürecinin devam ettiği belirtildi.
Başvuru ofisleri ve e-Devlet'ten başvuru yapamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, tüm talep ve ihtiyaçların yerinde alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.