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AFAD hasta, yaşlı ve engelli depremzedelerin başvurularını evlerinde alıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen hasta, yaşlı ve engellilerin başvurularını evlerinde alıyor.

Kemal Karadağ  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
AFAD hasta, yaşlı ve engelli depremzedelerin başvurularını evlerinde alıyor

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, afet bölgesinde hak sahipliği sürecinin devam ettiği belirtildi.

Başvuru ofisleri ve e-Devlet'ten başvuru yapamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, tüm talep ve ihtiyaçların yerinde alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.

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