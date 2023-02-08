Dolar
18.83
Euro
20.24
Altın
1,880.78
ETH/USDT
1,670.80
BTC/USDT
23,154.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurtarma ekipleri, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde çöken binada arama kurtarma çalışması yapıyor Kurtarma ekipleri, Adana merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Samibey Apartmanında arama kurtarma çalışması yapıyor Depremden etkilenen Osmaniye'de vatandaşlar üç ayrı alanda AFAD ekiplerince oluşturulan "geçici barınma alanları" ve çadırlarda konaklıyor
logo
Gündem

AFAD gönüllüleri depremzedelerin yardımına koşuyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Diyarbakır'a gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, depremzedelerin yardımına gidiyor.

Bestami Bodruk, Halil İbrahim Sincar   | 08.02.2023
AFAD gönüllüleri depremzedelerin yardımına koşuyor

Diyarbakir

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Diyarbakır'a gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, depremzedelerin yardımına gidiyor.

Diyarbakır'a gelen her meslekten çok sayıda AFAD gönüllüsü, buradan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderiliyor.

Hava ve kara yoluyla Diyarbakır'a gelen gönüllüler, depremden etkilenen bölgelere gidiyor. İstanbul'dan gelen yaklaşık 1000 gönüllü de yapılan bilgilendirmenin ardından otobüslerle Hatay'a doğru yola çıktı.

İstanbul'dan gelen tıp fakültesi öğrencisi Musa Pektaş, AA muhabirine, depremzedelere yardım etmek amacıyla Diyarbakır'a geldiğini belirterek, "Daha önce Van depremini yaşadım. Depremdeki vatandaşlarımızın halini anlayabiliyorum. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Umarım faydalı oluruz." dedi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinden gelen 18 yaşındaki Botan Demir de depremzedelere ellerinden gelen yardımı yapmak için çalışacaklarını söyledi.

Gönüllülerden Cansu Ateşçier ise çok zor günlerden geçtiklerini ifade ederek, "Elimizden geleni yapacağız inşallah. Bir su taşısak bile kardır. Hatay'a gideceğiz." diye konuştu.

Ahmet Biçer de depremzedeler için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi.

Serhat Can ise gidecekleri Hatay'da her türlü yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadığını açıkladı
THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek
Antalya'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri 53 kişiyi kurtardı
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını açıkladı
Muğla'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri 25 kişiyi kurtardı

Benzer haberler

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadığını açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadığını açıkladı

Muğla'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri 25 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş'ta 11 yaşındaki çocuk enkazdan 56 saat sonra kurtarıldı

Bakan Kasapoğlu: 152 tesiste, 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor

Bakan Kasapoğlu: 152 tesiste, 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor
Gaziantep'te enkaz altında kalan anne ve bebeği 33 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'te enkaz altında kalan anne ve bebeği 33 saat sonra kurtarıldı
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, depremde hayatını kaybetti

Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, depremde hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet