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İskenderun'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 5 katlı Merve Apartmanı'nın enkazındaki 16 yaşındaki çocuk, 56 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Sezgin Pancar   | 08.02.2023
İskenderun'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Merve Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

AFAD, AKUT, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri ile IC İçtaş ve farklı inşaat şirketlerinden işçilerce yürütülen çalışmalarda, saat 12.08'de 16 yaşındaki Mahmut Salman'a ulaşıldı.

Ekiplerin işbirliğinde enkazdan çıkarılan Salman, alkışlarla sedyeye taşındı. Büyük sevinç yaşayan anne Şirin Salman, "Vay benim oğlum geldi" diyerek sarıldığı oğlunu öptü.

Bir süre ailesiyle ve ekiplerle sohbet eden çocuk, özel araçla hastaneye kaldırıldı.

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