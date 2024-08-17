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İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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AFAD, 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınlarında tedbir amaçlı 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
AFAD, 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini bildirdi

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarla müdahale çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir."

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