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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Cengizler Caddesinde çöken Hisami Apartmanı’ndan ekipler yaralı çıkarıyor Adıyaman'da depremin ardından enkaz altında kalan anne ile 2 kızı, yaklaşık 54 saat sonra sağ olarak çıkarıldı
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Adıyaman'da bir kadın, askerler tarafından enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz altında kalan bir kadın askerler tarafından kurtarıldı.

İsmet Karakaş   | 08.02.2023
Adıyaman'da bir kadın, askerler tarafından enkazdan çıkarıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşların yanında olunduğu belirtildi.

İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timlerinin, Adıyaman'da enkaz altındaki 4 kişiyle irtibat kurduğu bildirilen açıklamada, "Kübra Ecrin Kılınç isimli gencimiz sağ kurtarılırken, diğer 3 vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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