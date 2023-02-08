Adıyaman'da bir kadın, askerler tarafından enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz altında kalan bir kadın askerler tarafından kurtarıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşların yanında olunduğu belirtildi.
İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timlerinin, Adıyaman'da enkaz altındaki 4 kişiyle irtibat kurduğu bildirilen açıklamada, "Kübra Ecrin Kılınç isimli gencimiz sağ kurtarılırken, diğer 3 vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.