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Adıyaman’da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Altınşehir Mahallesi’nden yayındayız.
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Adıyaman'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 23.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 08.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Adıyaman'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki deprem 8,64 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, AA muhabirine, saat 23.20 sularında Çelikhan merkezli deprem meydana geldiğini hatırlattı.

"Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmemiştir." diyen Tugay, ekiplerin sahadaki taramalarının devam ettiğini kaydetti.

Adıyaman Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı depremzedeler sarsıntı nedeniyle yurdun bahçesine indi.


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