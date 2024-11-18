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Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Onur Can Bulat  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Adana'nın Pozantı ilçesinde sis etkili oldu Fotoğraf: Onur Can Bulat/AA

Adana

İlçede sabah başlayan sis, gün boyunca devam etti.

Sis nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi düştü.

İlçenin büyük kısmına yayılan sis, dron ile görüntülendi.

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