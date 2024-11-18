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Emine Erdoğan: G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum

Emine Erdoğan, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Mehmet Tosun  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Emine Erdoğan: G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Zirvenin, sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı etkiler sunmasını temenni ediyorum."

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