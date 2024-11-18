Emine Erdoğan: G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum
Emine Erdoğan, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Zirvenin, sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı etkiler sunmasını temenni ediyorum."
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Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin, ortak bir geleceğin inşası için çözüm odaklı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 18, 2024
Zirvenin, sürdürülebilir kalkınma, küresel iş birliği ve barış için alınacak kararlarla tüm dünyaya olumlu ve kalıcı… pic.twitter.com/tsPRc6xdj8