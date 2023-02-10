Adana'dan 80 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'daki evleri hasar gören 80 depremzede, askeri uçakla İstanbul'a geldi.
İstanbul
Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan ve depremzedeleri taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 tipi tanker uçağı, Atatürk Havalimanı askeri aprona iniş yaptı.
Adana'dan tahliye edilen 80 depremzede, daha sonra otobüslerle havalimanından ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.