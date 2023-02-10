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AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulunuyor "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden evleri zarar görenlerin geçici olarak barınması için Yeni Hatay Stadyumu'nun çevresinde çadırlar kuruldu
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Adana'dan 80 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'daki evleri hasar gören 80 depremzede, askeri uçakla İstanbul'a geldi.

Kaan Bozdoğan   | 10.02.2023
Adana'dan 80 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan ve depremzedeleri taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 tipi tanker uçağı, Atatürk Havalimanı askeri aprona iniş yaptı.

Adana'dan tahliye edilen 80 depremzede, daha sonra otobüslerle havalimanından ayrıldı.

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