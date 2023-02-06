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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır’dan yayındayız Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir bina yıkıldı. Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor
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Adana'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde Adana'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yusuf Koyun   | 06.02.2023
Adana'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor

Adana

Depremden etkilenen Adana'da Valilik koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu.

Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81215. Sokak'ta yıkılan 16 katlı binada ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Deprem sırasında apartmanı 3 çocuğuyla terk eden bina görevlisi İsmail Tekin, AA muhabirine deprem anında hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

Aparmandan bir kişinin de yaralı çıktığını anlatan Tekin, "Apartmanda 16 daire vardı. Biz sarsıntıyla dışarı çıktık hemen. Bir kişi daha yaralı çıktı. Diğerleri hep apartmanın içinde kaldı." dedi.

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