Dolar
18.83
Euro
20.31
Altın
1,878.23
ETH/USDT
1,631.50
BTC/USDT
22,870.00
BIST 100
4,867.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır’dan yayındayız Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir bina yıkıldı. Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor
logo
Gündem

KKTC, Türkiye'deki deprem bölgesine 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor

Mehmet Kemal Firik   | 06.02.2023
KKTC, Türkiye'deki deprem bölgesine 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye ilk etapta 30 kişilik sivil savunma ekibiyle 8 özel donanımlı araç göndereceklerini bildirdi.

Üstel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı arama kurtarma eğitimi olan 30 kişilik ekip ve 8 aracın bugün Girne Limanı'ndan tam teçhizatlı olarak Türkiye'ye hareket edeceğini söyledi.

Ünal, ana vatan Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını belirterek, Türk halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC'li yetkililerden alınan bilgilere göre, yerel saatle 12.00'de gemiyle Türkiye'ye hareket edecek ilk sivil savunma ekibi, Gaziantep'te görev alacak.

KKTC'den, 10 kişilik diğer arama kurtarma ekibi ise uçakla Adana'ya giderek oradan kara yoluyla Adıyaman'a geçip çalışmalara katılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem nedeniyle spor organizasyonları durduruldu
TSK deprem bölgesine "hava yardım koridoru" kurdu
HSK, depremden etkilenen yerlerde yargısal faaliyetlere ara verilebileceğini bildirdi
CTE: Deprem bölgesindeki cezaevlerinde yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmuyor
Bakan Yanık: Adana'da 7 binamız hasarlı, 36 can kaybımız var

Benzer haberler

KKTC, Türkiye'deki deprem bölgesine 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor

KKTC, Türkiye'deki deprem bölgesine 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor

Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu I. Toplantısı protokolü imzalandı

KKTC'den BM Güvenlik Konseyinin Barış Gücü kararına tepki

TBMM Başkanı Şentop Cezayir’de KKTC ve Pakistan heyetleriyle görüştü

TBMM Başkanı Şentop Cezayir’de KKTC ve Pakistan heyetleriyle görüştü
KKTC, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

KKTC, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet