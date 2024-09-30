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Gündem, TEKNOFEST

Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında yapılacak hava gösterilerinin prova uçuşları sürüyor.

Eren Bozkurt, Sude Şahingöklü  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri ve üniversitelerin katkılarıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin hazırlıkları devam ediyor.

İleri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programının yer alacağı festival kapsamında, havalimanında da stantlar kuruluyor.

Hava gösterisine katılacak bazı uçaklar ise Adana semalarında prova uçuşu gerçekleştiriyor.

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Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor

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