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Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Onur Can Bulat   | 05.06.2022
Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı

Adana

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.

Yolun kapanması üzerine bölgeye Pozantı Belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprağa saplanan, içerisinde kimsenin bulunmadığı aracı çıkarttı.

Bölgede ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

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