Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Adana
Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.
Yolun kapanması üzerine bölgeye Pozantı Belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, toprağa saplanan, içerisinde kimsenin bulunmadığı aracı çıkarttı.
Bölgede ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.