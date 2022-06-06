Dolar
16.49
Euro
17.70
Altın
1,850.67
ETH/USDT
1,815.60
BTC/USDT
30,044.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkek ve kadın voleybol milli takımlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i mağlup ederek dörtlü finalleri garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Fatih Gazioğlu   | 06.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkek ve kadın voleybol milli takımlarını tebrik etti

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem A Milli Erkek Takımı hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkek ve kadın voleybol milli takımlarını tebrik etti
Adana'da sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kayseri'de sağanak etkili oldu
Dışişleri Bakanlığından Bangladeş'te meydana gelen patlama için taziye mesajı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkek ve kadın voleybol milli takımlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkek ve kadın voleybol milli takımlarını tebrik etti

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye, Portekiz'i ağırlayacak

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye yarın Portekiz'e konuk olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracak