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Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Adana'da sağanak yaşamı olumsuz etkilerken bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Ömer Yıldız   | 11.01.2022
Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı Fotoğraf: Ömer Yıldız / AA

Adana

Kent merkezinde gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ve yayalar su birikintileri dolayısıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı evlerde ise su baskınları yaşandı.

Vatandaşlar, evlerindeki suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

"Bütün eşyalarımız su altında kaldı"

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde evini su basan 6 çocuk babası Ali Işık, AA muhabirine, yağış nedeniyle eşyalarının su içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Uyudukları sırada su baskınını fark ettiklerini anlatan Işık, "Baktık rögarlar tıkanmış taşıyor. Apar topar kalktık. Biraz bekledik belki durur diye. Daha sonra hanımla birlikte çocukları komşuya gönderdik. Bütün eşyalarımız su altında kaldı. Çocuklarımız perişan oldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

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