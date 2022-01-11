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FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak, Serdar Açıl, Sertaç Bulur   | 11.01.2022
FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara merkezli 26 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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